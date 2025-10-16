“De la Espriella es bueno para vender ron, no tiene méritos para ser candidato”: Montealegre
Eduardo Montealegre se pronunció en diálogo con W Sin Carreta a propósito de la denuncia penal que interpondrá contra Gregorio Eljach.
Montealegre habla en W Sin Carreta sobre Gregorio Eljach y Abelardo de la Espriella
En diálogo con W Sin Carreta, el ministro Eduardo Montealegre se pronunció a propósito de la pelea que mantiene con el procurador Gregorio Eljach, luego de haber anunciado una denuncia penal contra el jefe del Ministerio Público por un presunto delito de prevaricato y una supuesta alianza con el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella para “amordazarlo”.
Según Montealegre, su pelea contra Eljach comenzó cuando, en una entrevista, él sostuvo que De la Espriella “es un abogado de la mafia y no tiene ningún mérito para ser un aspirante a la presidencia de la República”.
“Para ser candidato a la Presidencia creo que se requiere algo más que la trayectoria de ser abogado de narcotraficantes, paramilitares y lavadores de activos, es decir, todo el lado oscuro del derecho penal”, advirtió.
Para Montealegre, la candidatura de De la Espriella es “caricaturesca” y “cantinflesca”. Además, advirtió que el abogado y aspirante a la Presidencia en las elecciones de 2026 “es bueno, pero para vender ron”.
