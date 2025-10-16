En Malambo, Atlántico fueron capturados 11 presuntos miembros de ‘Los Pepes’

Barranquilla

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía logró el desmantelamiento de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Malambo, Atlántico.

Las detenciones se realizaron mediante seis diligencias de allanamiento y registro.

Durante el operativo fueron capturados seis individuos por orden judicial y cinco más en flagrancia.

“Entre ellos alias ‘La Negra’, de 45 años, señalada como cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Pepes’; alias ‘Yaiser’, de 34 años; alias ‘Migue’, de 34 años; alias ‘Caquito’, de 42 años; alias ‘Soldadito’, de 25 años; y alias ‘Pacho’, de 49 años”, se lee en el informe oficial.

La Policía detalló que, los capturados presentan un total de 15 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto.

En las diligencias también se realizó la incautación de 200 dosis de cocaína que iban a ser comercializadas en el municipio.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘La Negra’ fungía como cabecilla del Grupo Delincuencial ‘Los Pepes’, desempeñándose como jefe de zona, centrando su accionar en el tráfico local de estupefacientes y el control territorial de expendios fijos.

“Los capturados harían parte de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a la disputa territorial con el Grupo Delincuencial ‘Los Costeños’ por el control de las rentas derivadas del microtráfico y otras economías ilícitas. Su actividad delictiva venía afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de los sectores San José, La Esperanza y zonas aledañas del municipio de Malambo”, señalaron las autoridades.