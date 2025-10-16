Envían a prisión a docente señalado de acosar sexualmente a tres estudiantes en Tuchín, Córdoba

Córdoba. Tras considerar las evidencias presentadas por la Fiscalía, un juez de control de garantías del municipio de Tuchín, Córdoba, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al docente Ferney Rivero Sierra, quien es señalado de acosar sexualmente a tres menores de edad.

De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes del ente investigador, el procesado, al parecer, habría aprovechado su condición de docente en un plantel educativo de esa municipalidad, para acercarse a las víctimas y cometer el delito.

La Fiscalía también indicó que las agresiones contra las adolescentes, cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años, ocurrieron durante los años 2023, 2024 y 2025.

La captura de este hombre se produjo el pasado 30 de septiembre, en un operativo conjunto entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía.

Ahora, Rivero Sierra seguirá respondiendo ante la justicia por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de edad y acoso sexual, ambos en modalidad agravada.