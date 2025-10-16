Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de octubre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el partido de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20, en el que los cafeteros se despidieron de la final.

¿Qué le faltó a la Selección Colombia Sub-20 para llegar a la final?

¿Qué le faltó a la Selección Colombia Sub-20 para llegar a la final?

01:36:00

¿Qué le faltó a la Selección Colombia Sub-20 para llegar a la final?

01:36:00

