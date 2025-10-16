Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el partido de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20, en el que los cafeteros se despidieron de la final.
¿Qué le faltó a la Selección Colombia Sub-20 para llegar a la final?
01:36:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche este capítulo completo a continuación:
¿Qué le faltó a la Selección Colombia Sub-20 para llegar a la final?
01:36:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles