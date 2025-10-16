El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta es la Ley 2447 que prohíbe el matrimonio infantil: el experto Esteban Reyes explicó

El director nacional de Aldeas Infantiles SOS, Esteban Reyes, llegó este miércoles, 15 de octubre, a los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre el matrimonio infantil y la nueva ley que prohíbe las uniones tempranas en menores de edad.

El artículo 1 de la Ley 2447 de 2025 explica que el objetivo de esta es “eliminar todas las formas de uniones tempranas, esto es en las cuales uno o ambos de los integrantes sean menores de 18 años y fortalecer la política pública nacional de infancia y adolescencia mediante la creación del Programa Nacional Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, que promueva la sensibilización y divulgación sobre los efectos, causas y consecuencias de las uniones tempranas”.

El director explicó que desde varios años atrás se han presentado más de ocho proyectos de ley que buscaban proteger los derechos de los menores de edad, pero todos naufragaron. Además, Colombia venía ocupando el puesto 20 en el listado de países con más niñas casadas o unidas antes de cumplir 15 años, aseguró Reyes.

Por lo que la Ley 2447 es una “gran victoria” para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia.

“La ley sola no hace milagros, pero sí permite crear estrategias que promuevan la protección de los derechos de los niños y niñas”, manifestó el director.

¿En qué sectores de Colombia se presenta un alto número de matrimonios infantiles?

El director de Aldeas Infantiles aseguró que el matrimonio infantil o la unión temprana está presente en distintos sectores del país, pero especialmente en las zonas rurales, los estratos más bajos y en la Costa colombiana.

¿Qué puede hacer la sociedad para seguir aportando en la protección de los derechos de los menores?

Reyes contó que hay que hacer uso de los recursos públicos estatales y el sistema educativo para hacer campañas y estrategias que eviten casos en los que se le vulneren los derechos a lo menores de edad.

Por otro lado, las autoridades deben hacer efectivo lo que dice la ley, mientras que la sociedad civil debe fomentar la sensibilidad en los derechos de niños, niñas y adolescentes.

