Hallan 304 kilos de cocaína ocultos en el techo de un bus en la vía Bogotá – Villavicencio

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautó 304 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en una caleta artesanal construida en el techo de un bus intermunicipal de servicio especial, perteneciente a la empresa Viatena.

El procedimiento tuvo lugar en la vía Bogotá – Villavicencio, a la altura del municipio de Cáqueza, Cundinamarca), durante labores de control vial.

Durante este operativo, fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta tres anotaciones en el sistema por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.

Las autoridades establecieron que el bus habría transitado por los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, una ruta usada para el transporte de estupefacientes.

Se investiga si el alcaloide habría sido producido en el departamento de Nariño, donde tienen presencia grupos armados organizados como el GAO ELN y las Disidencias del GAO Residual de las Farc.

Según información de la Policía, se identificó que la empresa Viatena ya había estado vinculada a un caso similar: el 10 de febrero de 2022, en la vía Mediacanoa – La Virginia (Valle del Cauca), cuando fueron incautados 212 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un vehículo de transporte especial, también bajo la modalidad de ocultamiento.