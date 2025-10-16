Actualidad

MinDefensa ofrece recompensas de 100 millones por comercializadores de drones con fines criminales

La semana anterior fue activado el primer batallón antidrones.

Dron | Foto: GettyImages / Richard Newstead

El Ministerio de Defensa Nacional ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos, para quienes brinden información sobre un permita ubicar, individualizar, identificar y capturar a personas o redes delictivas dedicadas a la operación o comercialización de aeronaves no tripuladas, utilizadas con fines delictivos o terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública.

“El uso de esta tecnología para actividades criminales representa una amenaza directa a la vida, la integridad ciudadana y la seguridad nacional”, informaron.

El ministro Pedro Sánchez informó que Colombia actualmente cuenta con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aerocivil y las autoridades judiciales.

“Estas aeronaves no tripuladas vienes siendo empleadas, principalmente por estructuras criminales de para adelantar acciones terroristas, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos en contra de unidades y bases militares y de Policía", señalaron.

El ministro de Defensa señaló que el “dispositivo tecnológico puede estar al servicio del crimen. Quien use o comercialice drones con fines ilegales enfrentará la justicia y la acción legítima del Estado.”

