Norte de Santander le cumple a la educación: mil estudiantes ya cuentan con nuevos uniformes

Colombia

Norte de Santander le sigue cumpliendo a la educación del departamento en cabeza del gobernador William Villamizar, pues cumplió con su promesa con los niños, niñas y adolescentes realizando entregas de uniformes a 97.495 estudiantes desde el grado cero hasta once, como parte de una iniciativa para garantizar el derecho a la educación.

El vestuario escolar, que es para el beneficio de menores de las zonas urbanas y rurales, es el establecido de manera unificada para los colegios oficiales del departamento mediante la Ordenanza 044 del 2002, y está conformado por una camisa tipo polo blanca, pantalón y falda color azul y zapatos negros.

La entrega maratónica de uniformes llegó a 187 establecimientos educativos en 38 municipios, los cuales son:

Ábrego,

Arboledas,

Bochalema,

Bucarasica,

Cáchira, Cácota,

Chinácota,

Chitagá,

Convención,

Cucutilla,

Durania,

El Carmen,

El Tarra,

El Zulia,

Gramalote,

Hacarí,

Herrán,

La Esperanza,

La Playa,

Labateca,

Lourdes,

Mutiscua,

Ocaña,

Pamplona,

Pamplonita,

Ragonvalia,

Salazar,

San Calixto,

San Cayetano,

Santiago,

Sardinata,

Silos,

Teorama,

Tibú,

Toledo,

Villa Caro,

Los Patios

Villa del Rosario.

La secretaria de Educación, Laura Cáceres Niño, destacó que con esta iniciativa la administración departamental busca reducir los índices de deserción escolar, garantizando el acceso equitativo a la educación y fortaleciendo la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

Adicionalmente, señaló que durante la emergencia en la zona del Catatumbo los menores que fueron atendidos en el Colegio Temporal para la Paz, que se habilitó en Cúcuta por espacio de 4 meses, recibieron también su dotación de vestuario y kits escolares, como medida de protección de sus derechos y dignificación