Revoca condena contra excontralora de Buenaventura

El Tribunal de Buga concluyó que la sentencia de primera instancia se apoyó en versiones contradictorias. ( Colprensa )

Buenaventura

El Tribunal Superior de Buga revocó la condena contra la excontralora de Buenaventura, Ana Betty Arboleda Hurtado, al concluir que el fallo de primera instancia se basó en testimonios contradictorios y sin sustento probatorio.

Según la Sala de Decisión Penal, el juez que la condenó por concusión otorgó credibilidad absoluta a declaraciones del exalcalde José Félix Ocoró y de otro exfuncionario, pese a las inconsistencias en sus versiones.

La defensa sostuvo que se trataba de una retaliación, pues Arboleda había revelado irregularidades en la gestión de Ocoró, hoy condenado por corrupción.