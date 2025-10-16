Revoca condena contra excontralora de Buenaventura
El Tribunal Superior de Buga determinó inconsistencias en los testimonios y pruebas en el proceso contra Ana Betty Arboleda.
Buenaventura
El Tribunal Superior de Buga revocó la condena contra la excontralora de Buenaventura, Ana Betty Arboleda Hurtado, al concluir que el fallo de primera instancia se basó en testimonios contradictorios y sin sustento probatorio.
Según la Sala de Decisión Penal, el juez que la condenó por concusión otorgó credibilidad absoluta a declaraciones del exalcalde José Félix Ocoró y de otro exfuncionario, pese a las inconsistencias en sus versiones.
La defensa sostuvo que se trataba de una retaliación, pues Arboleda había revelado irregularidades en la gestión de Ocoró, hoy condenado por corrupción.