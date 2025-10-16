Se reactiva la operación en la regasificadora en Cartagena

Inició el restablecimiento de la operación de la regasificadora en Cartagena, luego de la falla automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas, ayer 15 de octubre.

La compañía informó que “se encuentra fluyendo gas natural hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT)” y que continuará la estabilización de la unidad flotante hasta la medianoche.

Cabe mencionar que la contingencia se registró tras culminar el mantenimiento a la unidad flotante de almacenamiento y regasificación programado entre el 10 y el 14 de octubre, lo que obligó a extender los trabajos en la terminal, mientras que Ecopetrol asumió el plan para suministrar gas tras la falla.

La regasificadora proporciona cerca del 60% del gas que requieren las térmicas para iniciar a generar la energía eléctrica en el país.