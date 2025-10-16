Zelenski dice, antes de ver a Trump, que Putin seguramente no es más valiente que Hamás

Volodímir Zelenski en su oficina presidencial en Kiev, el 27 de septiembre de 2025. FOTO: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves 16 de octubre, antes de visitar el viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien abordará la guerra ruso-ucraniana, que el jefe de Estado de Rusia, Vladímir Putin, “seguramente no es más valiente que Hamás o cualquier otro terrorista”.

“Putin seguramente no es más valiente que Hamás o cualquier otro terrorista. El lenguaje de la fuerza y la justicia también funcionará seguro con Rusia”, escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, en la que se refirió a las reuniones de su viaje en curso en Estados Unidos, que tendrán como momento culminante su encuentro con el mandatario republicano.

“Ya estamos viendo cómo Moscú se apresura a renovar el diálogo tras oír ‘Tomahawks’”, abundó el jefe de Estado ucraniano, al aludir a que uno de los temas de la cita con Trump son esos sistemas militares que permitirían, en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, atacar en profundidad en territorio ruso.

Zelenski también parecía aludir al próximo encuentro entre Trump y Putin anunciado este jueves por el inquilino de la Casa Blanca, que informó sobre una cita con su homólogo ruso en la capital de Hungría en una fecha aún por determinar.

En una larga conversación telefónica mantenida este jueves entre Trump y Putin los ‘Tomahawks’ fueron uno de los temas abordados entre ambos, según afirmó el presidente ruso.

“Un encuentro con el presidente Trump está previsto mañana y esperamos ganar un impulso para superar el terror y la guerra, algo que funcionó en Oriente Medio, y ayudará para acabar la guerra de Rusia contra Ucrania”, expuso Zelenski, quien acusó a Rusia de usar el terrorismo contra su país.

“Ahora que Rusia está recurriendo al terror contra nuestro sistema energético infligiendo ataques diarios, estamos trabajando en la resiliencia de Ucrania”, añadió Zelenski en una alusión a los últimos bombardeos rusos, que han tenido como objetivo infraestructuras del sector de la energía de Ucrania.

El presidente ucraniano también hacía referencia con esas palabras al papel de Trump en el acuerdo internacional que logró parar la guerra de Israel en la Franja de Gaza contra la organización terrorista palestina Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023.

“La paz y fiables garantías de seguridad no deberían tener alternativas, y es importante para proteger vidas de los ataques de Rusia”, agregó Zelenski.

“¡Gracias a todos los que ayudan!”, concluyó el presidente ucraniano en su mensaje, que contenía una imagen del propio Zelenski a su llegada a Washington.

