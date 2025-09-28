Internacional

El Kremlin afirmó que sigue sobre la mesa la invitación a Trump para que visite Moscú

El Kremlin confirmó que la propuesta de reunión sigue vigente, aunque Trump no ha respondido.

Moscú, Rusia. FOTO: Getty Images.// Donald Trump. FOTO: Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Moscú, Rusia. FOTO: Getty Images.// Donald Trump. FOTO: Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

La invitación realizada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que visite Moscú, sigue sobre la mesa, anunció hoy domingo 28 de septiembre el Kremlin.

La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

El jefe del Kremlin le propuso a su homólogo estadounidense reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.

Trump no ha respondido hasta ahora a esa propuesta.

Según dijo hoy Peskov, “pese a unas contradictorias declaraciones” sobre Rusia, el líder estadounidense “mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello”.

Y eso es lo más importante”, aseveró.

El miércoles, el Kremlin consideró un “error” alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU.

Este sábado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad