Donald Trump le dijo a Erdogan que le gustaría que Turquía “dejara de comprar petróleo” a Rusia

El presidente Donald Trump con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca. FOTO: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images / Tom Williams

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo durante una reunión en Washington con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que le gustaría que Turquía “dejara de comprar petróleo” a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania.

“Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania”, aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval, de la Casa Blanca, al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta de cazas F-35 y F-16 a Ankara.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Erdogan pueda mediar para traer a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, a la mesa de negociación para lograr un alto el fuego, Trump aseguró que el dirigente turco “podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera”.

“Puedo decirles que el presidente Erdogan es muy respetado por ambos (Putin y Zelenski). Todos respetan a Erdogan. De verdad que lo respetan. Yo también lo respeto, y creo que podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera”, explicó el magnate neoyorquino.

“Por ahora, mantiene una postura neutral. Le gusta ser neutral, y a mí también. Pero si llegara a involucrarse en el conflicto, lo mejor que podría hacer sería dejar de comprar petróleo y gas a Rusia”, añadió Trump.

El presidente estadounidense consideró de nuevo que Putin “debe parar” su campaña militar en Ucrania y que “está muy decepcionado” con el presidente ruso.

“Estoy muy decepcionado con Putin. Ha luchado con mucha determinación y durante mucho tiempo” dijo Trump, que apuntó que Moscú “ha perdido alrededor de un millón de soldados” y que “a pesar de los intensos bombardeos de las últimas dos semanas, no ha conquistado prácticamente ningún territorio”.

“No voy a llamar a nadie ‘tigre de papel’, pero Rusia ha gastado millones y millones de dólares en bombas, misiles, municiones y, sobre todo, en vidas humanas, y no ha obtenido prácticamente ningún beneficio territorial”, concluyó el mandatario estadounidense.

El miércoles el inquilino de la Casa Blanca escribió en redes sociales que la campaña en Ucrania está retratando a Rusia como “un tigre de papel” y aseguró que Ucrania, con el apoyo de los socios europeos, “está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio ucraniano en su configuración original”, en lo que supone un giro en su evaluación sobre la guerra.

