Construcción del Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander alcanza el 40%

Colombia

En un 40% avanza la construcción del Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander, que se ha venido consolidando como una de las obras más estratégicas para el desarrollo productivo, empresarial y cultural de la región.

En ese sentido, este proyecto, que va a transformar la antigua Plaza de Toros de Cúcuta, se levanta como un espacio moderno, distribuido en tres pisos, con más de 26 mil metros cuadrados, diseñado para convertirse en epicentro de negocios, ferias, congresos, eventos culturales e iniciativas de innovación.

Además, la infraestructura contempla dos auditorios: uno con capacidad para 1.400 personas en el primer piso y otro para 490 personas en el tercer nivel, así como pabellones, terrazas de comida, un museo-galería, áreas de urbanismo y zonas comunes que ayudarán a fortalecer la integración ciudadana.

De esta manera, en el primer piso funcionará el museo, la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana de Norte de Santander, y las instalaciones del Canal TRO.

Por su parte, el segundo piso albergará espacios de coworking, 15 oficinas de landing, y laboratorios de pensamiento, TIC, prototipado rápido y el Área 5.0, esta última enfocada en fomentar el interés de niños, niñas y adolescentes por la tecnología.

A su vez, el tercer piso integrará espacios institucionales y estratégicos para potenciar la articulación de proyectos regionales.

Por ese motivo, el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación es una apuesta histórica que permitirá al departamento de Norte de Santander proyectarse como un territorio competitivo, abierto al mundo y generador de oportunidades para las nuevas generaciones locales.