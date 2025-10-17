Córdoba vive la feria de la lectura Un Río de Libros con variada programación

Córdoba. Desde el pasado miércoles, 15 de octubre, el departamento de Córdoba está sumergido en Un Río de Libros, la feria de la lectura que año tras año reúne a los amantes de las letras y la cultura.

El encuentro literario más importante del departamento celebra en este 2025 su décima edición, consolidándose como un evento insignia de esta zona del país.

Según indicó la Gobernación de Córdoba, en esta oportunidad, la feria de la lectura cuenta con una variada programación que incluye más de 80 actividades entre charlas, talleres, presentaciones, exposiciones, lecturas y conciertos; además de la presencia de más de 60 invitados nacionales e internacionales.

Durante su inauguración, Un Río de Libros rindió tributo a personalidades representativas del departamento que, con sus conocimientos y talento, han aportado a la construcción del tejido sociocultural de Córdoba.

Entre los exaltados se encuentran Lena Reza García, Saray Castilla de Bechara (in memoriam), Cristo Hoyos, Jaime Abello Banfi, la Banda 19 de Marzo de Laguneta, José Luis Garcés González y David Sánchez Juliao (in memoriam).

Por sus aportes también fueron homenajeados Juan Gossaín Abdala, Jorge García Usta (in memoriam) y Orlando Fals Borda (in memoriam).

Entretanto, el escritor monteriano José Luis Garcés tuvo la responsabilidad de dirigir la primera conferencia, titulada “Libros y cultura en tiempos de incertidumbre”, cuyo objetivo fue la reivindicación del poder de la palabra como refugio, resistencia y esperanza frente a los desafíos actuales del mundo.

La programación de este encuentro literario continúa y se extiende hasta el próximo domingo, 19 de octubre. Una de las figuras invitadas más esperadas es el escritor cubano Leonardo Padura, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras, quien visitará por primera vez Montería para conversar con sus lectores y firmar ejemplares de su obra.

Desde la administración departamental se espera que el público continúe disfrutando de las actividades programadas, puesto que la lista de invitados promete enriquecer los saberes en torno a las letras.