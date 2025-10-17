Dineros están mal invertidos en campañas para evitar colados en TM: concejal Rolando González

Bogotá

El concejal, Rolando González del partido Cambio Radical expresó su preocupación por la problemática de evasión en el sistema de TransMilenio, ya que se han invertido más de 18 mil millones de pesos entre 2022 y 2025 para fortalecer la cultura ciudadana en torno al cumplimiento del pago del pasaje y a la reducción de la evasión dentro del sistema de transporte masivo, pero los resultados siguen siendo negativos.

El concejal solicitó al Distrito que, en vez de seguir gastando esta plata se utilice para redoblar los esfuerzos en materia de fiscalización, mediante jornadas diarias de verificación del pago con la Policía en estaciones y buses articulados.

Así mismo, presentó las cifras de las personas que evaden el pago del pasaje. De acuerdo a los datos de los equipos de TransMilenio, la línea troncal H (Caracas Sur) contribuye al 24,3% de la evasión total dentro del sistema. Seguido por la línea troncal A (Caracas) con 18,5%. Las líneas F de Américas, G que corresponde a Soacha y L de la Carrera 10, suman 31,5% de la evasión total del sistema troncal.

Sumado a esto el concejal aseguró que la hora pico es la más problemática, con un 44% de colados, respecto a la evasión total.

Un dato preocupante para el cabildante es la poca efectividad de las acciones del Distrito en esta materia, ya que entre el 1° de enero y el 17 de agosto de 2025, tan solo se impusieron 109.102 comparendos a evasores.

Igualmente, el concejal pidió reforzar la Estrategia 50+, creada para buscar evasores dentro de los buses y estaciones del sistema.