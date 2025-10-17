Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 17 de octubre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la actualidad de los equipos colombianos en el FPC.
01:31:11
Peláez y De Francisco.
Escuche este capítulo completo a continuación:
