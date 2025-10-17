“Esta ciudad tiene todo para lograr mejorarnos la vida”: Carlos Fernando Galán

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que en 2026 ya habrá trenes haciendo pruebas a través de los viaductos en la troncal de la avenida Caracas. | Foto: W Radio Colombia

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la capital atraviesa una transformación “como nunca antes”. Proyectos como el metro, las nuevas troncales de TransMilenio y la recuperación del río Bogotá, continuó, están en plena ejecución, insistiendo en que su administración trabaja para garantizar su financiación y culminación en los próximos dos años.

El mandatario distrital también subrayó el impulso en vivienda, con 20 mil subsidios adjudicados, y llamó a los bogotanos a “creérsela” frente al progreso de la ciudad, reconociendo las dificultades que implican las obras, por lo que invitó a mantener una actitud positiva y de unidad.

A continuación, la entrevista completa: