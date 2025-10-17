“Esta ciudad tiene todo para lograr mejorarnos la vida”: Carlos Fernando Galán
El alcalde de la capital aseguró que la ciudad vive una transformación sin precedentes y pidió paciencia a los ciudadanos mientras avanzan obras históricas como el metro y las nuevas troncales de TransMilenio.
Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la capital atraviesa una transformación “como nunca antes”. Proyectos como el metro, las nuevas troncales de TransMilenio y la recuperación del río Bogotá, continuó, están en plena ejecución, insistiendo en que su administración trabaja para garantizar su financiación y culminación en los próximos dos años.
El mandatario distrital también subrayó el impulso en vivienda, con 20 mil subsidios adjudicados, y llamó a los bogotanos a “creérsela” frente al progreso de la ciudad, reconociendo las dificultades que implican las obras, por lo que invitó a mantener una actitud positiva y de unidad.
A continuación, la entrevista completa: