Exsenador Carlos Ferro a juicio por presuntamente quitarle el sueldo a un miembro de su UTL
El alto tribunal negó una solicitud de nulidad que había sido presentada por la defensa del exsenador y confirmó el llamado a juicio.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra el exsenador del Partido de la U, y exviceministro, Carlos Ferro.
Los magistrados determinaron confirmar la resolución de acusación contra Ferro Solanilla por el presunto delito de concusión, porque al parecer, le habría usurpado el sueldo a uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para usar esa plata para cotizar su salud y su pensión.
Aunque Ferro había presentado la nulidad y alegado presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso, los magistrados de la Sala de Instrucción concluyeron que no hubo ningún tipo de falencias o vulneraciones a las garantías de Ferro.
Con la determinación adoptada, la Sala de Instrucción remitió el expediente contra el exsenador a la Sala de Primera Instancia para que allí se adelante el juicio en su contra.
- Le puede interesar: Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al exsenador Carlos Roberto Ferro
Tras la recepción del proceso, se procederá al reparto del caso, la audiencia preparatoria y posteriormente se adelantará el juicio público. Luego vendrán los alegatos finales y finalmente se determinará si Carlos Roberto Ferro es culpable o no.