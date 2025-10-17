Actualidad

Exsenador Carlos Ferro a juicio por presuntamente quitarle el sueldo a un miembro de su UTL

El alto tribunal negó una solicitud de nulidad que había sido presentada por la defensa del exsenador y confirmó el llamado a juicio.

Ex viceministro Carlos Ferro.(Colprensa/Archivo)

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra el exsenador del Partido de la U, y exviceministro, Carlos Ferro.

Los magistrados determinaron confirmar la resolución de acusación contra Ferro Solanilla por el presunto delito de concusión, porque al parecer, le habría usurpado el sueldo a uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para usar esa plata para cotizar su salud y su pensión.

Aunque Ferro había presentado la nulidad y alegado presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso, los magistrados de la Sala de Instrucción concluyeron que no hubo ningún tipo de falencias o vulneraciones a las garantías de Ferro.

Con la determinación adoptada, la Sala de Instrucción remitió el expediente contra el exsenador a la Sala de Primera Instancia para que allí se adelante el juicio en su contra.

Tras la recepción del proceso, se procederá al reparto del caso, la audiencia preparatoria y posteriormente se adelantará el juicio público. Luego vendrán los alegatos finales y finalmente se determinará si Carlos Roberto Ferro es culpable o no.

