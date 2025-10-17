Luto en la televisión: Murió el actor Gustavo Angarita

El reconocido actor Gustavo Angarita murió en la noche del jueves, 16 de octubre, luego de su inmensa lucha contra el cáncer.

Angarita, de 84 años, se encontraba en Cuidados Paliativos de la Clínica Colombia.

Según mencionó su hijo Gustavo Angarita Jr., el actor fue ingresado a la clínica por debilidad general y bajos niveles de potasio, lo que lo mantuvo bajo observación médica.

Angarita es recordado por su participación en producciones como ‘La estrategia’, ‘El olvido que seremos’, ‘Bolívar soy yo’, ‘La Saga, Negocio de Familia’, entre otros proyectos.

La noticia de su muerte fue confirmada por algunos de sus familiares como Sandra Eichler, quien compartió un carrete de fotos en su cuenta de Instagram y escribió:

“Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, se lee en el post.

¿Quién era Gustavo Angarita?

Gustavo Angarita nació el 2 de septiembre de 1942. Con más de 50 años de carrera actoral, protagonizó papeles como ‘Sofía y el Terco’ (2012).

Se licenció en Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia.

Recibió premios como el India Catalina, y Simón Bolívar por mejor actor de reparto en 1990 por su actuación en la casa de las dos Palmas.

Asimismo, obtuvo el reconocimiento en el Festival de Cine de Acapulco, por protagonizar en 'Tiempo de Morir’ (1985) dirigida por Jorge Alí Triana.