María Mercedes González deja la dirección del MAMM luego de la polémica con las obras de Débora Aran

El Museo de Arte Moderno de Medellín confirmó la salida de María Mercedes González de la dirección de la entidad cultural. Aunque el movimiento ocurre dos semanas después de la polémica por el intento de vender dos obras de la maestra Débora Arango, el MAMM asegura que tiene que ver con un cambio profesional.

En una publicación de redes sociales, el museo señaló que María Mercedes, quien estuvo al frente durante 13 años, asumirá un nuevo rol en el sector público, pero que seguirá vinculada a la institución con un puesto en la junta directiva “espacios desde donde continuará trabajando por la cultura de nuestro país” dice el texto.

Trece años de transformación, expansión e internacionalización en el MAMM.



Compartimos una noticia que nos llena de gratitud y nostalgia. Después de trece años de liderazgo, María Mercedes González Cáceres deja la dirección del Museo de Arte Moderno de Medellín para asumir un… pic.twitter.com/AISPMBsbU2 — Museo de Arte Moderno de Medellín (@MAMMedellin) October 16, 2025

Aunque no se sabe con certeza el nuevo cargo de la ahora ex directora del MAMM, fuentes consultadas por W radio dicen que podría trasladarse a Bogotá. En su mensaje de despedida, María Mercedes González agradeció a su equipo de trabajo y dijo “¡Gracias, querida Medellín! Que todo lo vivido en el MAMM me acompañe y que el arte nos reúna siempre”.