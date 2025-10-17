Piden al Gobierno incluir una agenda con enfoque de género en diálogos con el Clan del Golfo

Desde Córdoba, la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias, Rosmuc, solicitaron la inclusión de una agenda diferencial con enfoque de mujer, en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo.

Según detalló la organización social, “las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano han enfrentado impactos diferenciales, pero también, han desempeñado roles decisivos como constructoras de paz, mediadoras comunitarias, defensoras de derechos humanos y líderes de procesos organizativos en las regiones más afectadas de Córdoba y el país”.

En este sentido, insisten en que la inclusión de esta agenda diferenciada “no solo es un acto de justicia, sino una condición indispensable para lograr acuerdos más sostenibles y representativos de la diversidad social”.

Entre los temas propuestos para el abordaje de este eje, se encuentra el fortalecimiento de las redes de protección temprana para lideresas, así como también, la implementación de un protocolo específico para la prevención y atención de la violencia basada en género.

Finalmente, esta organización defensora de los derechos de las mujeres indicó que, para lograr este fin, sería necesaria la instalación de una mesa ejecutiva con representación femenina, que posibilite los canales de comunicación entre los líderes territoriales y los equipos negociadores.