Procuraduría alerta por proyectos en riesgo en Vichada por más de 50.000 millones de pesos

La Procuraduría General de la Nación alertó y solicitó acciones a la gobernación del Vichada frente a 7 proyectos por más de 50.000 millones de pesos, financiados con dineros de las regalías, los cuales están en riesgo.

El Ministerio Público expuso preocupantes retrasos en varios de esos proyectos en municipios como Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño, por lo cual se realizó una mesa de trabajo para presentar observaciones y pedir respuestas a la Gobernación para sacar adelante los proyectos que son “vitales” para las comunidades.

Dentro del grupo de proyectos que están bajo la lupa de la Procuraduría, aparecen acueductos en corregimientos de Cumaribo por cerca de 7.000 millones de pesos los cuales actualmente están suspendidos.

También, cinco polideportivos están en riesgo, al no contar con sistemas eléctricos instalados, tras una inversión de más de 13.000 millones de pesos. 11 malocas para poblaciones indígenas también están en el “aire” por diversas fallas.

“Falta de permisos de prospección, exploración y concesión de aguas subterráneas en el caso de los acueductos, mientras que en los otros proyectos se identificaron, entre otras dificultades, falta de concertación con las comunidades, retrasos en el desarrollo de los trabajos en comparación con los cronogramas establecidos y falta de los soportes que demuestren que se tramitaron los respectivos permisos ambientales”, planteó el ente de control.

El Ministerio Público indicó que continuarán la labor de seguimiento sobre dichos contratos.