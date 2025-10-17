Salvatore Mancuso oficializó su gestoría de paz: estuvo en Casa de Nariño
El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso formalizó su papel en el proceso de paz total tras reunirse con la directora del Dapre en la Casa de Nariño.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso estuvo en la Casa de Nariño la noche del pasado 15 de octubre, donde se oficializó su nombramiento como gestor de paz.
A través de sus redes sociales, Mancuso compartió una fotografía en la que se ve junto a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.
En la publicación, Mancuso expresó su respaldo al proceso de reconciliación que impulsa el Gobierno Nacional.
“En la Casa de Nariño oficializamos mi rol como gestor de paz con la doctora Angie Rodríguez. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la paz. Al presidente Gustavo Petro y a ella les reitero: estamos listos para la recta final de la paz total”, escribió Mancuso.
Cabe recordar que el Gobierno de Gustavo Petro designó a Mancuso y a otros 15 exlíderes paramilitares como gestores de paz. En la fotografía divulgada, Mancuso aparece al lado de la emblemática paloma de la paz ubicada en la sede presidencial.
El presidente ha señalado que estas designaciones responden a la necesidad de retomar un proceso inconcluso desde la desmovilización de las Autodefensas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según afirma el mandatario, las víctimas aún no conocen toda la verdad.
Los exjefes paramilitares, por su parte, sostienen que sus procesos judiciales todavía no han tenido un cierre definitivo.
