Trump dijo que tratará con Zelenski posibles ataques ucranianos dentro de Rusia
El presidente Trump se reunió con su homologo ucraniano para tratar diversos temas alrededor de la guerra y un posible proyecto de paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes al iniciar un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que ambos discutirán sobre la posibilidad de que Washington autorice a Ucrania ataques dentro de territorio ruso.
Noticia en desarrollo.
