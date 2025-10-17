Worldcoin, que paga cripto por escanear el iris, responde al cierre ordenado: “seguiremos operando”
La empresa aseguró que ayuda a proteger a los colombianos de estafas, suplantación de identidad y fraudes. Afirmó que cumplen la legislación del país por lo que presentarán recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, “lo que permite continuar operando de manera normal”.
World (antes Worldcoin) respondió a la orden que le dio la Superintendencia de Industria y Comercio de cerrar definitivamente sus operaciones en el país por el uso de tratamiento de datos personales, pues la empresa pagaba para escanear el iris.
La empresa respondió que su función es ayudar a proteger a los colombianos de estafas, suplantación de identidad y fraudes impulsados por la inteligencia artificial, por lo que no almacena datos biométricos y el consentimiento es informado.
“Manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la decisión emitida por la SIC. Esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”, advirtió en un comunicado.
Asimismo, aseveró que “los resultados de la evaluación son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas”.
“World no almacena datos biométricos, el consentimiento es informado y se confirma en múltiples ocasiones, y el token Worldcoin es opcional y está completamente separado del proceso de verificación”, agregó en comunicado.
En este sentido, remató señalando que están cumpliendo plenamente con la legislación colombiana y cumplen con los más altos estándares en materia de seguridad de la información.