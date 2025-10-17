Worldcoin, que paga cripto por escanear el iris, responde al cierre ordenado: “seguiremos operando”

World (antes Worldcoin) respondió a la orden que le dio la Superintendencia de Industria y Comercio de cerrar definitivamente sus operaciones en el país por el uso de tratamiento de datos personales, pues la empresa pagaba para escanear el iris.

Puede leer: Ordenan cierre inmediato de Worldcoin, que pagaba en cripto para dejarse escanear el ojo humano

La empresa respondió que su función es ayudar a proteger a los colombianos de estafas, suplantación de identidad y fraudes impulsados por la inteligencia artificial, por lo que no almacena datos biométricos y el consentimiento es informado.

“Manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la decisión emitida por la SIC. Esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”, advirtió en un comunicado.

Asimismo, aseveró que “los resultados de la evaluación son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas”.

“World no almacena datos biométricos, el consentimiento es informado y se confirma en múltiples ocasiones, y el token Worldcoin es opcional y está completamente separado del proceso de verificación”, agregó en comunicado.

En este sentido, remató señalando que están cumpliendo plenamente con la legislación colombiana y cumplen con los más altos estándares en materia de seguridad de la información.