Asesinado en restaurante de un centro comercial de Dosquebradas cuando almorzaba con su madre

Un hecho de sangre a pleno día y dentro de un establecimiento de comida, ocurrió en el municipio de Dosquebradas, el cual llevaba 15 días sin un solo homicidio y donde el Bloque de Búsqueda de la Policía se encontraba realizando operativos.

Este hecho se presentó en el centro comercial Plaza del Sol, donde la víctima, Luis Quiruin Vallejo, conocido como ‘Pilo’ se encontraba comiendo con su madre.

Hasta la mesa donde se encontraba almorzando llegó una mujer y un hombre, este último le disparó en cuatro ocasiones, dejando a este joven de 23 años de edad, sin vida al instante.

La pareja salió huyendo del sitio, mientras que la seguridad del centro comercial y auxiliares de Policía que estaban en la zona, trataron de detenerlos; al parecer la mujer que acompañaba al sicario disparó en contra de los Policías mientras huían.

Luis Quiruín, de 23 años vivía en el barrio Guayabal de la comuna Villasantana y trabajaba en una fábrica de confección de La Pradera; ese día acordó con su madre almorzar en el sitio donde fue asesinado.

Las autoridades investigan el móvil de los hechos, ya que no tenía antecedentes, y sus familiares no le conocían amenazas. Este municipio ya lleva 78 homicidios en lo corrido del año.