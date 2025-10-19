Baloto: resultados y ganadores del sábado 18 de octubre de 2025

El Baloto se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Estos son los resultados del Baloto hoy 18 de octubre de 2025

Este sábado 18 de octubre de 2025 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores: (Próximamente)

(Próximamente) Superbalota: (Próximamente)

Revancha

Números ganadores: (Próximamente)

(Próximamente) Superbalota: (Próximamente)

No se pierda los resultados de Baloto aquí:

(Próximamente...)

Escuche W Radio en vivo: