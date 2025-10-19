“Es una afrenta a la soberanía de Colombia”: MinTrabajo sobre acusaciones de Trump a Petro

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro, donde lo calificó como “líder del narcotráfico”.

“La acusación de Donald Trump contra el presidente Petro es una afrenta a la soberanía de Colombia y una ruptura abierta de los principios del Derecho Internacional y del sistema de Naciones Unidas”, aseguró el ministro de Trabajo.

Dijo que este tipo de señalamientos han sido utilizados como pretexto para intervenir en la soberanía de otros países, “las acusaciones de narcotráfico son la nueva versión de las supuestas -armas de destrucción masiva- que, en su momento, usaron los Estados Unidos para intervenir en la soberanía de otros países”, agregó.

Finalmente, dijo que este Gobierno ha incautado más de 2.200 toneladas de cocaína, los cultivos ilícitos dejaron de crecer del 43% al 3% y cientos de bienes de la mafia hoy están en manos de campesinos, víctimas y la educación pública.