La Virginia, Risaralda, institucionaliza la Ruta del Pescado como uno de sus atractivos turísticos / Bruce Yuanyue Bi

El municipio de La Virginia, conocido como el Puerto Dulce de Colombia, está institucionalizando la Ruta del Pescado, con el fin de dinamizar el turismo y aportar al fortalecimiento del departamento como una zona de destino turístico.

La Ruta del Pescado es una actividad que comenzó a consolidarse en las fechas de la Semana Santa, sin embargo, fue tanta la acogida que desde la administración municipal construyeron esta estrategia para que funcione de manera continua.

Según Jorge Iván Cortés Pulgarín, director técnico TIC y encargado de la Dirección Operativa de Turismo, la ruta, hasta el momento está compuesta por 13 restaurantes especializados en diferentes preparaciones de mar.

“La Ruta del Pescado es uno de nuestros ejes dinamizadores del turismo, es ese gancho que fortalece el turismo, el que garantiza que los visitantes vengan a La Virginia y disfruten a través de un buen plato y que recuerden esas experiencias que han tenido a través de toda su vida porque la gastronomía, es un componente fundamental en el desarrollo de lo que ha sido La Virginia a través del tiempo.”

Mapa de la Ruta del Pescado en La Virginia, Risaralda (foto: Alcaldía de La Virginia) Ampliar

El municipio de La Virginia se consolida como uno de los nuevos atractivos turísticos del occidente risaraldense. Su ubicación estratégica entre los ríos Cauca y Risaralda, el clima cálido y su cercanía con Pereira, lo convierten en un punto ideal para el descanso y la aventura.

Entre sus principales atractivos destacan los paseos fluviales por el río Cauca, el histórico puente Bernardo Arango y el Parque Mirador Las Cometas, una reciente obra turística que fortalece la oferta local. Además, su gastronomía tradicional se basa en pescados de río.