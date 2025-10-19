Policía de Londres investiga si el príncipe Andrés trató de obtener información de Giuffre

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) informó este domingo de que examina “activamente” la posibilidad de que el príncipe Andrés recurrió al cuerpo para recabar información sobre Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual.

“Estamos al tanto de las informaciones de los medios de comunicación y estamos investigando activamente las acusaciones realizadas”, declaró la MET en un comunicado.

Varios medios británicos divulgaron hoy que el príncipe buscó información personal de Giuffre, quien se suicidó el pasado abril con 41 años de edad, después de que esta le acusara de obligarla a tener sexo cuando era menor y había caído en las redes del magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El tabloide ‘Mail on Sunday’, que ya publicó hace años una polémica foto del príncipe con Giuffre en una casa de Londres, aseguró hoy que Andrés pidió a un guardaespaldas de su servicio de protección policial que la investigara, después de proporcionarle la fecha de nacimiento y el número de la seguridad social de la estadounidense.

También el ‘The Sunday Telegraph’ informó de que el hermano del rey Carlos III del Reino Unido trató de “sacar los trapos sucios” de Giuffre “escarbando” en su vida privada.

Andrés, tercer hijo de la difunta Isabel II, anunció este viernes 17 de octubre que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él “distraigan” del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el palacio de Buckingham.

No obstante, la familia de Giuffre volvió a pedir hoy que el monarca le despoje de los títulos que aún mantiene, como el de príncipe, y de otros privilegios, como residir en el Royal Lodge, ubicado en los terrenos del castillo de Windsor (a las afueras de Londres).

Andrés sigue siendo príncipe porque este título se concede automáticamente por nacimiento y solo puede ser revocado por una orden del rey, motivo por el que el Gobierno británico explicó hoy que esta cuestión solo atañe a la casa real.

El ministro de Energía, Ed Miliband, avanzó que el Ejecutivo “se dejará guiar” por el “palacio y la familia real”.

“Obviamente, todas nuestras condolencias en este momento están con Virginia Giuffre y su familia en relación con este conjunto de cuestiones realmente preocupantes”, declaró el dirigente laborista a la cadena Sky News.

En extractos de un libro póstumo difundidos el pasado jueves en ‘The Guardian’, Giuffre relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein -muerto en prisión en 2019- en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por el magnate y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en Estados Unidos.

En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella.

Como consecuencia de su polémica intervención, se retiró de la vida pública, pero ha mantenido sus títulos hasta este viernes.

Posteriormente, en febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, sin admitir ninguna responsabilidad.

