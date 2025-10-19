Se fugó de la cárcel de Cómbita, Boyacá, asesino de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba

Nelson Ocampo Morales fue condenado a 33 años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, cometido el pasado 2 de agosto de 2023 en Neiva (Huila).

Cómbita

En las últimas horas se conoció sobre la fuga de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, Boyacá, de Nelson Ocampo Morales, quién está condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la ciudad de Neiva (Huila).

Según las primeras versiones sobre lo ocurrido, Nelson Ocampo Morales de 31 años y oriundo del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), disidente de las Farc y quien es conocido con el alias ‘Juan Carlos’, habría salido por la ventanilla de su celda ubicada en el tercer piso del patio 1 de alta seguridad. Posteriormente, saltó una maya y la concertina de seguridad que está en el sector oriental del establecimiento para salir del centro penitenciario.

“En horas de la madrugada nos informan funcionarios del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Barne sobre la fuga del privado de la libertad, Nelson Ocampo Morales de 31 años, quien se encontraba recluido en el patio 1. Una vez nos informan de la fuga de este sujeto se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la recaptura de este delincuente”, aseguró Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Tras ser alertados de la fuga, arriban al lugar unidades de la SIJIN, SIPOL, J4, Policía Metropolitana de Tunja y patrulla de la Estación de Policía Tuta, quienes realizan un segundo anillo de seguridad con el fin de no interferir con la búsqueda de Ocampo que adelanta el personal del INPEC por los alrededores del centro penitenciario.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayuden a encontrar a esta persona y si lo han visto o lo llegan a ver, se comuniquen a la línea 123 o a la Policía de su jurisdicción”, afirmó el coronel Lemus Pinto.

De inmediato. la Policía Nacional puso en marcha el Plan Candado con algunos puestos de control haciendo revisión a vehículos y motos que transitan por el corredor central del departamento y alertó a las unidades de varios municipios de Boyacá y de otros departamentos con el fin de poder recapturarlo.

Además del homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, Nelson Ocampo Morales fue sindicado por los delitos de homicidio, hurto, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ocultamiento alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Junto a Nelson Ocampo Morales también pretendía fugarse el santandereano Deimer Sánchez Montejo, alias ‘Meme’, pero su intento fue frustrado.

Alias ‘Meme’, de 30 años, fue sindicado por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir, se había fugado el pasado 29 de julio de 2022 de la cárcel La Picota, de Bogotá.