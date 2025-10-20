Capturan a policía por abandonar su servicio en Manizales, además, es señalado de otros delitos

Manizales

Un uniformado perteneciente a La Policía Metropolitana Manizales y Villamaría fue capturado en el barrio El Carmen de la capital caldense, por incurrir en un delito al código penal militar al abandonar su puesto asignado de patrullaje. Sin embargo, también se le acusa de protagonizar escándalos, de un presunto acto de violencia intrafamiliar y de detonar su arma de dotación.

Integrantes del CAI de El Carmen de Manizales recibieron una llamada de la comunidad en la que se informaba de la presencia de un sujeto que estaba alterado.

Al llegar, se dieron cuenta de que el señalado era un compañero suyo del CAI del Centro, aún uniformado, quien habría sostenido una discusión con su expareja y la familia de ella, a quienes habría agredido físicamente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, comentó que la captura se dio por abandono de puesto y por una conducta que está tipificada dentro de las normas de la institución.

El comandante de la policía en Manizales se refirió a las versiones que aseguran que la captura del uniformado se ejecutó por incurrir en actos de violencia intrafamiliar o por accionar su arma de dotación y explicó que la captura es por abandono de su puesto, pero que esas versiones están en investigación.

“En el marco del servicio de policía tenemos una situación, es decir, tenemos un caso del código penal militar que nos cobija y desde el cual se juzgan actos cometidos en relación o con ocasión del servicio de policía. En este caso particular tenemos un uniformado adscrito a la estación de policía Manizales quien fue capturado por el por el delito de abandono del puesto”, dijo el coronel

Las autoridades insistieron que la presunta agresión en contra de la familia de su expareja, ni el supuesto uso de su arma de dotación fueron las causas de la captura de este patrullero, aunque si son hechos que están investigando.