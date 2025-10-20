María José Pizarro anunció que CNE sigue sin aclarar el futuro de la consulta del Pacto Histórico

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, tras una reunión convocada por la Procuraduría, anunció que en tal encuentro, el CNE tampoco les definió si la consulta de precandidatos del Pacto Histórico podrá ser partidista o interpartidista.

“Nos vamos nuevamente sin una respuesta de fondo frente a esa pregunta, lo que sí tenemos claro es que la consulta del 26 de octubre sigue adelante y todos los colombianos están convocados“ full de Pizarro.

La congresista de la colectividad de gobierno, asimismo afirmó que al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le sigue agotando el tiempo para resolver y certificar si la consulta podrá ser partidista tal como ellos lo solicitaron, o no.

Asimismo, confirmó que el tarjetón de la consulta no será cambiado a pesar de la renuncia del precandidato Daniel Quintero, en vista de que habría dificultades logísticas estando tan cerca la votación (26 de octubre).

Por su parte, la Procuraduría presentó conclusiones tras la reunión y señaló que la Registraduría confirmó que todo está listo para que la consulta se realice el próximo domingo.

También reconocieron que el CNE aún no tiene claridad sobre todos los temas y que aún quedan asuntos por resolver y ponencias por presentar.

Adicionalmente, el ente de control solicitó al CNE celeridad en la definición de los asuntos que aún están pendientes.

Escuche W Radio en vivo aquí: