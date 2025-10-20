Murió el neurocirujano Remberto Burgos de la Espriella, referente de la medicina colombiana

El gremio médico colombiano lamentó el fallecimiento del doctor Remberto Burgos de la Espriella, considerado una autoridad en neurocirugía. Según versiones cercanas a su familia, el médico murió en su residencia en Bogotá por complicaciones asociadas a un aneurisma abdominal que le había sido diagnosticado tiempo atrás.

Burgos, nacido en Montería en 1951, desarrolló una destacada trayectoria profesional y académica. Fue profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, trabajó en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y se desempeñó como presidente de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía.

También fue miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y miembro honorario de la Academia de Medicina de Cartagena.

Durante más de cuatro décadas, Burgos combinó la práctica quirúrgica con la docencia y la divulgación científica. Participó en múltiples congresos nacionales e internacionales, publicó artículos académicos y se consolidó como una de las voces más respetadas en temas de neurociencia, salud pública y ética médica.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Ruleta Bechara, expresó condolencias en nombre del departamento y destacó su aporte a la medicina nacional. “El país pierde a un gran médico y a un ejemplo de servicio público desde la ciencia”, señaló.

Por su parte, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado en el que resaltó “su calidad humana, su compromiso con la enseñanza y su contribución al desarrollo de la neurocirugía en el país”.

El doctor Burgos operó hasta el día anterior a su fallecimiento, según reportes de allegados. Los detalles sobre las exequias y homenajes póstumos serán informados por su familia en las próximas horas.