Otro adulto mayor fue secuestrado en la región del Catatumbo

Catatumbo

La región del Catatumbo vuelve a ser noticia por secuestros de civiles, flagelo que ha venido en aumento durante la última semana en Norte de Santander. La nueva víctima es Pablo Elí Rizo Jiménez, un agricultor de 62 años.

Su rapto se presentó cuando el hombre se dirigía a un predio de su propiedad, en el sector conocido como La Trampa del Zorro en jurisdicción sobre el corregimiento de Aguas Claras, en Ocaña.

Más información Fue asesinado líder campesino en la región del Catatumbo

Por ahora, se desconoce quienes serían los responsables de esta acción delincuencial.

Más secuestros en el Catatumbo

Recordemos que el pasado miércoles 8 de octubre, otro adulto mayor, identificado como Belisario Peñaranda de 80 años, fue secuestrado desde la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Posteriormente, una pareja de esposo y un menor de 17 años fue secuestrado en el municipio de Tibú, en casos aislados. Estas tres personas ya fueron dejadas en libertad.

Mientras tanto, las autoridades reportan el regreso a la libertad de Álvaro Antonio Páez Ortiz de 43 años, secuestrado el pasado 11 de octubre en la vía nacional Cúcuta - Ocaña.