Por denuncias de despidos masivos, MinTrabajo confirmó inspección al Club el Nogal

La cartera de Trabajo dijo que recibió una denuncia por lo que llegó hasta el Club para verificar el cumplimiento de las normas laborales.

Tras recibir una denuncia anónima relacionada con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que inspectores de la seccional Bogotá de esa cartera llegaron hasta el lugar para verificar la situación laboral.

“En este momento, nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club Social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, dijo el ministro Sanguino a través de su cuenta en X.

Dentro de la inspección se busca determinar la veracidad de los hechos denunciados ante el Ministerio en materia del cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.

La cartera adelanta tareas de verificación en cuanto al cumplimiento de la ley de las normas sociolaborales y detallar si se registró la violación de algún derecho a los empleados del club social, además los inspectores tienen la facultad de realizar el requerimiento de información, como documentos y datos que permitan establecer cualquier vulneración de las obligaciones laborales.

Cabe señalar que, tras la revisión, el Ministerio podrá determinar si es necesaria la imposición de sanciones.

