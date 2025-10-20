Por reclamación de último momento, suspenden elección del contralor de Córdoba

Montería. Ante una solicitud radicada de último momento, la Mesa Directiva de la Asamblea de Córdoba decidió suspender la elección del contralor para el periodo 2026-2029, que estaba prevista para este lunes, 20 de octubre, a las 4:00 de la tarde.

La medida adoptada por la corporación obedece a una petición presentada por el equipo de abogados de Luis Colmenares Rodríguez, quien había formado parte de la terna inicial para el cargo.

En la solicitud se exige la exclusión inmediata de Jairo Alberto Páez Rodríguez, quien precisamente, se convirtió en aspirante a contralor tras la renuncia de Colmenares.

La firma jurídica alega que, durante la validación de los candidatos, la Universidad de la Costa, encarga de este proceso, habría admitido como mérito académico un libro de Páez Rodríguez sobre control de gestión, pese a que la normativa exige títulos relacionados con control fiscal.

En este sentido, los oficiantes consideran que esta acción se trata de una admisión que, presuntamente, favorecería al candidato mencionado.

Ante esta situación, la corporación indicó que la suspensión será de forma indefinida “mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes que garanticen los principios de transparencia y legalidad”.

Un proceso con varios cuestionamientos

Como se recordará, tras la renuncia del abogado guajiro Luis Alfonso Colmenares, la terna para contralor departamental quedó conformada por Jairo Alberto Páez, el exdirector del Sena en Córdoba, Víctor Ariza, y el exconcejal de Montelíbano Juan Camilo Tuirán Monsalve. Este último, según fuente, tendría el guiño político de la ‘Casa Cure’.

En medio del proceso de definición de los candidatos, los diputados Luis Manuel Rojas, Gabriel Calle Aguas y Juan Antonio Flórez, advirtieron sobre presuntas irregularidades, razón por la cual, tomaron la decisión de no participar del trámite de elección.

Entre las irregularidades el diputado Rojas señaló que “el trámite que se lleva es contrario a la Ley 1904 de 2018 que reglamenta el proceso para elegir contralor, al no cumplir con los elementos de publicidad en medios de comunicación masivos con amplia circulación nacional y regional. Por eso, muy poca población en Córdoba supo que se estaba desarrollando este proceso para elegir contralor. Existen derechos de petición para conocer cuáles son los medios contratados para dicha divulgación”. Además, advirtió que se estaba evaluando la inhabilidad de uno de los candidatos.

En su momento, desde la Asamblea de Córdoba se indicó que “este proceso se ha venido desarrollando de manera transparente, de cara a la comunidad, donde todos los actores pueden ser partícipes a través de sus observaciones, consultas y reclamos”.

Ahora, el trámite dependerá de la resolución que haga la corporación departamental ante la reclamación.