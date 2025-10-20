Una persona lesionada en medio de riñas durante el clásico Vallecaucano en Palmaseca

Durante el clásico Vallecaucano entre Deportivo Cali y América, disputado en el estadio de Palmaseca, en Palmira, se registraron enfrentamientos luego de que hinchas del equipo local identificaran a aficionados visitantes.

El Departamento de Policía del Valle confirmó que una persona resultó lesionada durante los disturbios, pero señaló que la situación fue controlada y no pasó a mayores.

“La policía dispuso más de mil hombres para garantizar la seguridad y la tranquilidad de esta fiesta deportiva”, detalló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del departamento de policía Valle.

A pesar del hecho violento, las autoridades destacaron el buen comportamiento del resto de la hinchada. El encuentro finalizó con la victoria del América 2 - 0 sobre el Deportivo Cali.