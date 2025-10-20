Una persona lesionada en medio de riñas durante el clásico Vallecaucano en Palmaseca
Aunque se registraron enfrentamientos entre hinchas, la situación fue controlada por las autoridades.
Durante el clásico Vallecaucano entre Deportivo Cali y América, disputado en el estadio de Palmaseca, en Palmira, se registraron enfrentamientos luego de que hinchas del equipo local identificaran a aficionados visitantes.
El Departamento de Policía del Valle confirmó que una persona resultó lesionada durante los disturbios, pero señaló que la situación fue controlada y no pasó a mayores.
“La policía dispuso más de mil hombres para garantizar la seguridad y la tranquilidad de esta fiesta deportiva”, detalló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del departamento de policía Valle.
A pesar del hecho violento, las autoridades destacaron el buen comportamiento del resto de la hinchada. El encuentro finalizó con la victoria del América 2 - 0 sobre el Deportivo Cali.