“Afectaría el empleo en el sector del café y frutas”: presidente de Analdex sobre aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea anunciar aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para ese país suramericano al acusar a su presidente, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico.

Es por esto por lo que Javier Díaz, el presidente de Analdex, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para explicar las repercusiones de los posibles aranceles.

De acuerdo con Díaz, Colombia exporta cerca de 50.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales, alrededor del 30% son a Estados Unidos, por lo que unos posibles aranceles afectarían el empleo en los sectores de café, banano, flores, frutas y aguacate.

“Todo esto podría verse en serio peligro, pues con un arancel más alto que en otros países, saldríamos del mercado”, dijo.

¿Se puede suspender el TLC?

Por otra parte, el presidente de Analdex, aseguró que es posible denunciar el acuerdo, pero se debe notificar a ambas partes, una vez hecho esto, los compromisos del tratado continúan durante seis meses, “no es algo inmediato”.

“Hasta el momento ni Colombia ni Estados Unidos lo han hecho”, confirmó.

