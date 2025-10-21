Club el Nogal desmiente despido masivo y dice que se trata de un retiro voluntario

Tras las visitas de inspección adelantadas por el Ministerio de Trabajo al Club El Nogal por denuncias sobre posibles despidos masivos a más de 130 empleados, el club respondió que se trata de un proceso de reorganización interna necesario para su sostenibilidad, el cual se adelantó de mutuo acuerdo.

“Este proceso de reorganización interna se llevó a cabo mediante un plan de retiro voluntario, al que algunos empleados se acogieron de mutuo acuerdo, como alternativa a una posible transición laboral”, señaló el Club.

Aseguró que este proceso fue necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del Club.

“Esta fue una acción puntual, necesaria para ajustar nuestra estructura y alinear nuestros recursos con los objetivos estratégicos del Club a largo plazo”.

Según informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras recibir una denuncia anónima, inspectores de esa cartera llegaron hasta El Nogal para verificar las condiciones laborales.

Escuche W Radio en vivo aquí: