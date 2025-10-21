Dian cierra temporalmente el restaurante La Puerta Falsa y otros 46 comercios

La Dian cerró temporalmente el emblemático restaurante La Puerta Falsa y otros 46 establecimientos comerciales por incumplimientos en la facturación electrónica.

Entre los cierres están restaurantes, bares, comercios y dos instituciones prestadoras de servicios de salud como parte de los operativos de control.

Estos comercios están ubicados en las localidades de Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón, ordenan el cierre temporal de los establecimientos por un periodo de tres días, luego de agotar el respectivo procedimiento administrativo.

“Continuamos con las acciones de control que hemos desarrollado en todo el país. Invitamos a la comunidad a reconocer su responsabilidad al exigir la factura electrónica y a los empresarios a cumplir con la obligación de expedirla. Estas jornadas no buscan sancionar, sino garantizar el cumplimiento y promover la legalidad”, afirmó Patricia González Vasco, directora seccional de Impuestos Bogotá.

Esta entidad señaló que ha proferido 272 actos administrativos que ordenan el cierre de establecimientos por infracciones relacionadas con la no expedición de factura electrónica o documento equivalente electrónico, así como por el no pago de obligaciones tributarias (retención en la fuente, IVA e impoconsumo).

“El desarrollo de estos operativos se sustenta en los mecanismos tecnológicos del Centro de Monitoreo de Facturación Electrónica, herramienta que permite identificar en tiempo real a los comercios que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Gracias a esta tecnología, la DIAN puede focalizar sus esfuerzos de fiscalización con mayor efectividad y precisión”, afirmó la Dian.