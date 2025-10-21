Director Territorial de la SAE Caribe negó agresiones a ocupante ilegal de predio

Barranquilla

A través de un comunicado, el Director Territorial de la Sociedad de Activos Especiales- SAE Caribe, Jaime Avendaño negó categóricamente las agresiones de las que se le acusa contra el ocupante ilegal de un predio bajo el cuidado de la entidad.

De acuerdo con Avendaño, por la situación instauró una denuncia por los delitos de calumnia, injuria, calumnia de hecho, estafa y fraude procesal, contra el ciudadano Gabriel Murillo.

Este último, había denunciado públicamente haber sido víctima de agresiones físicas en medio de un operativo de desalojo.

Sobre la situación, desde la SAE indicaron que, en la denuncia presentada este 20 de octubre ante la Fiscalía, se anexaron varios videos que demostrarían que no existió tal agresión física por parte del directivo.

Por el contrario, señalan que Avendaño evitó confrontaciones entre otras personas presentes, en medio de la tensión que se presentó cuando la entidad intentó recuperar el predio.

En lo que tiene que ver con el inmueble, detallaron que fue sometido a extinción de dominio por narcotráfico desde el 2006 y pertenecía a los hermanos Rodríguez Orejuela.

“Venía siendo utilizado por el señor Gabriel Murillo desde el año 2011, él sabía que no le pertenecía. En el año 2023 trató de realizar un proceso de legalización con la SAE, pero al ver los documentos que tenía aportar y el costo del arriendo, decidió no seguir con el trámite”, dijo Avendaño.

La SAE también mencionó que, Murillo estaba involucrado en la diligencia de desalojo por ocupación irregular del predio administrado por la entidad, y que presuntamente obtenía beneficios económicos cercanos a 40 millones de pesos mensuales.

Finalmente, solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones y aclarar los hechos.

“La SAE solicita a las autoridades acelerar las investigaciones, para que de esta manera quede clara, ante los medios y la Opinión Pública, quede clara la actuación de nuestro director de la territorial Caribe, quien, como se sabe, ha recibido gravísimas amenazas de muerte por parte de las mafias del narcotráfico por su trabajo en la recuperación los bienes provenientes de la ilegalidad”, concluyeron.