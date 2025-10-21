Grave incendio consume local comercial en el Mercado de Bazurto de Cartagena

Un cortocircuito habría originado el grave incendio que se registra en un local comercial de ropa en el Mercado de Bazurto. Con cuatro máquinas, los Bomberos de Cartagena trabajan para controlar la conflagración que ya cumple varias horas.

Por ahora no se registran víctimas fatales, pero se pudo conocer que uno de los miembros del organismo de socorro debió ser evacuado tras presentar síntomas de asfixia.

Entre tanto, la Policía metropolitana hace presencia en la zona, debido a que algunas personas en medio de la emergencia han tratado de saquear la mercancía que queda.

Así mismo, desde el Departamento Administrativo de Tránsito dispusieron de algunos desvíos para evitar mayor congestión en la zona.