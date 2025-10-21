Invima alerta por reconocida marca de condones falsificados

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía colombiana sobre la comercialización ilegal de condones falsificados. Esta advertencia se originó a partir de una denuncia realizada por el titular del registro sanitario, Haleon Colombia S.A.S, que identificó la circulación de productos fraudulentos bajo la marca Today Mutual Sensation.

Estos condones falsificados no pasaron por ningún tipo de control de calidad, resistencia ni pruebas de esterilidad y su uso expone a los consumidores a múltiples riesgos, como embarazos no deseados, transmisión de infecciones de transmisión sexual, así como reacciones adversas en la piel, debido a materiales no evaluados ni aprobados por las autoridades sanitarias.

El Invima informó que los productos originales contaban con un diseño metalizado, impresiones claras, instrucciones completas en el reverso, fechas de fabricación y vencimiento coherentes, y un número de lote único y legible.

Por el contrario, los condones falsificados presentaron colores desvaídos, errores tipográficos, textos incompletos y dos números de lote diferentes en un mismo empaque: 180567241 y 24013221. Además, mostraron fechas de vencimiento contradictorias (12/2023 y 05/2028) y un número de registro sanitario erróneo, lo que confirmó su carácter fraudulento.

Desde la entidad hacen un llamado urgente a evitar la compra de estos productos en canales no autorizados y a reportar cualquier irregularidad a través de los mecanismos oficiales.