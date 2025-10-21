Le dispararon a un edil de Kennedy en medio de un intento de robo en el occidente de Bogotá

Bogotá

El edil de Kennedy por el Nuevo Liberalismo, Sebastián Moreno González, resultó herido con arma de fuego en medio de un intento de robo de un vehículo.

“Fui víctima de un ataque con arma de fuego, resultando herido en el hombro derecho. Afortunadamente, me encuentro estable y en recuperación”, dijo Moreno en sus redes sociales.

Y agregó: “rechazo de manera categórica este acto violento y cobarde. No le tenemos miedo a los bandidos ni vamos a permitir que la intimidación silencie nuestro compromiso con la comunidad”.

Sumado a esto, el edil agradeció al alcalde Carlos Fernando Galán y a su equipo de seguridad por el respaldo y solidaridad ante mal hechos.

“De manera respetuosa, solicito a las autoridades competentes avanzar con celeridad en las investigaciones y garantizar que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables. Seguiremos adelante con más fuerza, convicción y compromiso”, concluyó.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X sobre este hecho violento en la ciudad.

“Toda mi solidaridad con Sebastián. Los hechos en los que resultó herido ayer están bajo investigación y confío en que las autoridades den pronto con los responsables”, agregó Galán.