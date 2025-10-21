Más de 2000 personas están desplazadas en Briceño, Antioquia, por combates de estructuras criminales
El Ejército hace presencia en la zona con el fin de contrarrestar los enfrentamientos.
Los combates entre las disidencias del Frente 36 de las FARC y el Clan del Golfo en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, han desencadenado una crisis humanitaria que colapsa las capacidades de la administración local. Las personas desplazadas ya superan los 2000.
De las 31 veredas que hacen parte del municipio, en 23 los habitantes han tomado la determinación de abandonar sus casas por el riesgo que representan los enfrentamientos.
Noé Espinoza, alcalde de Briceño, advirtió que han destinado varios sitios para albergar a las familias, pero que se están agotando los recursos para su atención.
“Hemos habilitado varios lugares, el parque educativo, el centro día, parte de donde se encuentra una construcción de la parroquia”, dijo el mandatario local.
El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre la situación de orden público en esta zona de Antioquia.
En su cuenta en X, el ministro aseguró que “No vamos a dudar en emplear toda la contundencia de la fuerza pública para neutralizar las amenazas que delinquen en los sitios más críticos de Antioquia”.