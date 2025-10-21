El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Mi herencia no son gobiernos eternos, no soy adicto al poder”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro, en conversación con Daniel Coronell, se refirió a su gobierno y las políticas que han impulsado para que tengan impacto, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.

“Yo he actuado, ¿será inolvidable? No sé. Claro que quiero, pero una cosa es querer y otra es poder. Mi herencia no es gobiernos eternos míos, no soy adicto al poder, mi herencia es haber mostrado que las palabras y las multitudes tienen otra vía alterna para conducir a la humanidad a ser mejor, a vivir”, dijo.

Contrastó su visión del mundo y su legado con lo que proponen otros sectores con hechos “ligados a la codicia”.

“Lo que han hecho de Colombia es un matadero en el corazón vital del mundo. La potencia de la vida está llena de sangre, cada vez menos”, indicó.

Por otra parte, aseguró que Colombia señaló que Trump quiere que él les lance bombas a los campesinos colombianos y convertir las tierras en “campos de muerte”.

“Trump tiene el mensaje ya en su cabeza. O se queda en el bando de la muerte y la codicia, lo he invitado a despercudir el corazón. Puede ponerse del lado de la vida y hablaremos de tú a tú, pero no sobre cosas de la codicia”, dijo.

