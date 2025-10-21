Resultados Chontico Noche: HOY martes 21 de octubre de 2025

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más populares en el país. El Chontico juega dos veces en el día y la versión de la tarde se juega todos los días de la semana.

Chontico Día juega a la 1:00 de la tarde y la versión de la noche, hacia las 7:00 de la noche.

El Chontico se ha convertido en uno de los chances favoritos de los colombianos y sus juegos inspiran a miles de apostadores y su nombre, según su creador, está inspirado en el chontaduro, la fruta típica de Valle del Cauca.

Resultados Chontico Noche de HOY martes 21 de octubre de 2025

Este martes 21 de octubre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico Noche y estos fueron los resultados.

Número ganador: 9065

9065 Quinta balota: 4

¿Cada cuánto se juega el chance Chontico Noche?

El chance Chontico Noche se juega en Colombia todos los días desde el departamento del Valle del Cauca.

De lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 de la noche, los domingos y días festivos a las 8:00 de la noche.

El encargado de transmitir el sorteo es el canal Telepacífico.

¿Cuánto paga el Chontico Noche si se lo gana?

El Chontico es una especialidad de chance y paga igual que otros sorteos de este tipo:

Premio mayor: si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, podría recibir hasta $4.500.000. Si es combinado, recibe $208 por peso apostado

si usted acierta las 4 cifras del número ganador, podrá ganar hasta 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si apostó $1.000, Premio menor: si acierta las 3 últimas cifras, recibirá un premio de $400, por peso apostado. Si es combinado, $83 por peso apostado, de acuerdo con las reglas del sorteo.

Escuche W Radio en vivo: