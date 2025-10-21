Santa Marta cuenta con nueva maquinaria amarilla para atención de emergencias

Santa Marta

La ciudad cuenta con un banco de maquinaria amarilla que permitirá brindar atención de manera oportuna en situaciones de emergencia y brindar apoyo en las diferentes localidades del Distrito, incluyendo su zona rural.

Con una inversión de cinco mil millones de pesos, Santa Marta cuenta con: una motoniveladora, retrocargadora, rodillo compactador, minicargador, miniexcavadora, martillo minicargador, volqueta sencilla, chasis minimula, camabaja, camión pequeño, trinchete para miniexcavadora, mezcladora de concreto, cortadora de concreto, placa compactadora y un aprisionador.

“Hoy estamos preparados para atender la problemática que tiene nuestra gente en los diferentes barrios; para atender todas esas dificultades que tiene la zona rural del Distrito de Santa Marta, estamos creciendo y estamos dando resultados”, afirmó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.